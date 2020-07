«Tot per la pàtria»: esmena al lema franquista de la Guàrdia Civil

L'Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica (ARMH) va registrar, el passat 20 de juliol, una petició dirigida al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per sol·licitar la retirada del lema Todo por la patria de totes les casernes de la Guàrdia Civil, ja que "va ser una imposició dels colpistes del 18 de juliol de 1936 amb el qual es volien justificar les seves violacions dels drets humans".I és que aquest lema es va col·locar a tots els edificis militars per ordre del general Germán Gil Yuste, tal com es recull al Boletín Oficial del Estado del 14 de gener de 1942. A més, s'havia de fer "amb lletres daurades, ben visible, perquè es pugui llegir a distància", amb l'objectiu que "tot bon espanyol que penetri en una caserna senti fortament exaltat el seu patriotisme".Amb aquest lema, doncs, segons la ARMH, es pretenia justificar "totes i cadascuna de les atrocitats, comeses per assaltar el que era aleshores un poder democràtic, mitjançant l'ús de la violència", i assegura que, amb la idea de la pàtria com a coartada, van assassinar civils, van empresonar milers de persones, van violar milers de dones i van obligar a morir centenars de milers de persones a l'exili, lluny de casa seva.En aquesta petició del col·lectiu, també sol·liciten el canvi del lema Todo por la patria per un altre que digui Todo por la democracia, i recorden que a l'Alemanya nazi també es va fer servir un lema per justificar l'ús de la violència i els assassinats en massa, Tot per la teva seguretat (Für Ihre sicherheit).Aquesta petició del col·lectiu per la recuperació de la memòria històrica ha estat interpretat per La Razón com un "Assetjament a la Guàrdia Civil", tal com reflecteix en la seva portada , on també assegura que existeix "malestar" entre els agents per aquesta petició de la ARMH.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor