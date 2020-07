Bèlgica prohibeix viatjar a Lleida i Osca

La situació de contagis de coronavirus de Lleida i Osca ha fet saltar les alarmes també a Bèlgica, qui ha prohit als seus ciutadans visitar aquestes dues zones de l'estat espanyol.A més a més, el govern belga ha determinat que qualsevol ciutadà provinent de Lleida s'ha de fer obligatòriament un test PCR i ha de complir amb una quarantena de 14 dies a l'arribar a Bèlgica.El test i la quarantena es recomanen, tot i que no s'exigeixen, en cas de tornar d'altres zones de Catalunya. La decisió dels belgues se suma a la recomanació del primer ministre francès de no viatjar a Catalunya per la crisi de la Covid-19 . Noruega també imposa quarantena als provinents de l'estat espanyol.Així, des d'aquest dissabte el govern belga ha inclòs Lleida i Osca a una llista amb diverses zones prohibides e Portugal i Leicester, al Regne Unit.

