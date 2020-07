José Corbacho, trasplantat amb un ronyó «made in l'Hospitalet»

L'actor i Humorista José Corbacho s'està recuperant d'una operació de trasplantament de ronyó, després que la seva germana donés l'òrgan. Corbacho ha volgut agrair el gest en una entrevista a El Món a Rac 1: "M'ha donat un ronyó made in l'Hospitalet que va com un turbo".L'humorista, nascut fa 54 anys a la segona ciutat de Catalunya pateix insuficiència renal des que va néixer amb espina bífida. En una publicació a les xarxes socials, explica que sempre ha estat "discret" amb el seu estat de salut. "Com que em trobava bé, només la meva família ho sabia", diu.Ara, assegura que és bo "compartir" la malaltia que pateix. "Forma part de la vida i crec que és bon per a tothom". Corbacho ha volgut agrair el tracte rebut pels sanitaris de la Fundació Puigvert i ha insistit en l'agraïment a la seva germana: "Li dec la vida".

