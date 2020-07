Juli Fernàndez: «Intentar ajudar Sabadell no és que vagi lligat a una responsabilitat, va a la persona»

El ple extraordinari de Sabadell per aprovar el pla de xoc post-Covid-19 ha tingut un epígraf emotiu: el comiat del regidor d'ERC, i exalcalde, Juli Fernàndez, el primer adéu d'aquest mandat. "Hauria preferit veure-us en directe, però aquests dies no acabem de triar tot allò que volem que passi", ha iniciat el seu comiat.Fernàndez ha destacat l'honor de ser un representant públic i la feina de servei envers la ciutadania. "Fer de regidor, intentar ajudar sempre amb tot el que he pogut a la meva ciutat hi continuarà sent. No és que vagi lligat a una responsabilitat, va lligat a la persona". Però sobretot ha recalcat haver estat alcalde, "és el millor que et pot passar".Ha insistit a fer valdre totes les persones que opten per "dedicar un temps" aquesta vocació de servei públic, "més enllà de les nostres opinions polítiques". A la vegada que ha defensat "l'humanisme" i "el valor de les persones". No ha volgut acomiadar-se com a tal, perquè "no se sap mai, ni es pot dir", deixant la porta oberta a tornar en un futur. Ha garantit que "seguiré compromès amb els valors republicans" i perquè els sabadellencs "tinguin el millor i ho faré cada dia".Tot i l'emotivitat, malgrat ser una sessió telemàtica, el ja exregidor hi ha posat una mica d'ironia en la seva intervenció quan ha agraït "allargar el ple, segur que ho heu fet perquè no ho volíeu que marxés. Tres hores i mitja de ple extraordinari, segur que ha sigut per això". Fernàndez deixa Sabadell per "centrar-se", com va manifestar fa uns dies , en les tasques de delegat del Govern a Barcelona.

