La patronal de l'oci nocturn denunciarà al TSJC l'ordre de tancament del Govern

La patronal de l'oci nocturn Fecasarm ha assegurat aquest dissabte que denunciarà al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) la resolució del Govern que obliga a tancar les discoteques, sales de festes i de ball a tot el país . L'entitat al·lega que la decisió de l'executiu català "és il·legal" perquè, malgrat que la llei de Salut Pública de Catalunya ho requereix, la resolució no compleix amb drets recollits per la Constitució com el de la llibertat d'empresa.La patronal tampoc creu que es compleixi el "principi de proporcionalitat" que preveu la llei, que demana establir mesures sempre amb la "menor afectació als drets" de les persones i ajustades territorialment al mínim àmbit necessari."Demanarem a la Sala del Tribunal Superior de Justícia que examini l'adequació de la limitació del dret d'empresa al bé que mitjançant ella es vol protegir, el de la salut de les persones", ha assegurat el secretari general de Fecasarm, Joaquim Boadas.A més, la patronal també està estudiant reclamar responsabilitat patrimonial a les administracions "pel temps que les activitats hagin estat tancades o amb l'activitat limitada".

