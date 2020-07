Felip VI defineix la monarquia com un «punt de trobada» i crida a fer un «esforç comú»

El rei Felip VI ha assegurat aquest dissabte que la monarquia té "la vocació i el deure" de ser un "punt de trobada". En un discurs des de Santiago de Compostel·la, el monarca ha assegurat que els reptes actuals d'Espanya són "enormes".Segons el monarca, la situació actual no només representa un repte econòmic i social, sinó també per la "confiança de les persones en el futur", que veuen "incert".Felip VI ha demanat "una unitat profunda" al voltant dels "valors compartits i el compromís ferm en la recerca del bé comú". El monarca també ha demanat "avançar i consolidar" el projecte de la Unió Europea, així com promoure les "idees de la fraternitat i la unitat".

