Jordi Giró és reescollit president de la Confavc

La Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya (Confavc) ha reescollit Jordi Giró com a president de l'entitat. Així s'ha decidit en la 35a Assemblea de les Associacions Veïnals de Catalunya, que enguany s'ha celebrat telemàticament per la situació de pandèmia.La nova junta, que presentarà canvis en l'estructura ,haurà de desplegar el Pla de Treball aprovat, centrat en portar a terme un debat identitari "per adaptar el rol de l'entitat a les realitats actuals dels barris", l'impuls de campanyes de reforç dels serveis de salut i apostar per un canvi d'atenció a la gent gran.També es marca el desplegament del projecte d'innovació social A-porta a Sabadell, la zona nord de Barcelona i a Can Mariner (Santa Coloma de Gramenet), la desamiantació dels barris i un escola de formació."Aquesta nova junta ens donarà una mirada més àmplia i actual, ja que s'incorporen persones que han estat treballant en altres entitats socials. A més incorporem una mirada territorial molt important per a forjar més complicitat al territori, i que ens ha d'ajudar a aterrar més treball i a forjar nous lideratges", ha destacat Giró.

