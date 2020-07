Tres detinguts i una plantació de marihuana desmantellada en una casa de Calafell

La Guàrdia Civil ha detingut tres persones i ha desmantellat una plantació amb 566 plantes de marihuana a l'interior d'un habitatge unifamiliar de la urbanització del Mas Mel, a Calafell. Els responsables de la plantació són una parella veïna de Sitges (Garraf), que van llogar la casa per 2.000 euros al mes amb l'únic objectiu de cultivar la droga.El cuidador de la plantació vivia en una petita habitació de l'immoble. La matinada de dimecres la Guàrdia Civil i la Policia Local de Calafell van accedir a la casa i van confiscar la plantació, a més de 14 quilos de marihuana seca i un quilo i mig de cabdells.La investigació va començar a principis d'any. Els agents van sospitar quan van veure que l'habitatge s'havia llogat per un preu molt elevat -"fora de mercat", segons la Guàrdia Civil- i que el llogater no hi vivia, sinó que tan sols hi anava breument, juntament amb una altra persona, un o dos cops per setmana.Les tres persones van quedar detingudes pels presumptes delictes de tràfic de drogues i defraudació de fluid elèctric. Al cuidador el van arrestar al mateix domicili on hi havia la droga, però a l'home i a la dona responsables de la plantació els van detenir al seu domicili de Sitges.

