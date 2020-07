El Govern obre la porta a revisar les restriccions a gimnasos, cinemes i teatres

El Govern ha obert la porta a revisar de manera immediata les restriccions a gimnasos, cinemes i teatres a Barcelona, primera corona metropolitana i altres municipis afectats pels rebrots de coronavirus, segons ha anunciat el delegat de la Generalitat a Barcelona, Juli Fernàndez."El Procicat aquesta propera setmana revisarà la resolució aprovada el 13 de juliol, on hi ha aquestes activitats. Després de vuit dies es podrà adaptar a l'evolució de la pandèmia i també a les necessitats en àmbits com la cultura i l'esport", ha assegurat Fernàndez.En paral·lel, la reunió de la Generalitat amb els alcaldes metropolitans ha servit per avalar el tancament total de l'oci nocturn i dels bars i restaurants a mitjanit: "Hi ha hagut consens total. Era una mesura necessària", ha comentat Fernàndez.

