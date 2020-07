Colau, Marín i Albiol avalen el tancament de locals d'oci nocturn

Tots tres han destacat també la disposició de la Generalitat a reconsiderar, en properes reunions del PROCICAT, les restriccions que actualment s'apliquen en sectors culturals com el cinema o el teatre, o en els esportius, com els gimnasos. Han demanat més "claredat" al Govern a l'hora d'explicar les mesures, que creuen que generen confusió.



L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha avalat la decisió del Govern de tancar els locals d'oci nocturn a tot Catalunya . Un aval compartit per l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, i l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. Tots tres han comparegut en una roda de premsa conjunta per valorar l'anunci fet aquest divendres per Salut.Els alcaldes metropolitans consideren que la decisió arriba "una mica tard". "A la nit hi ha un relaxament de la vida social que fa que la gent es tregui la mascareta i no hi hagi distàncies, estem d'acord que s'havia d'actuar en l'oci nocturn", ha dit Colau, afegint que els alcaldes metropolitans també donen suport a limitar fins a la mitjanit l'obertura de bars i restaurants.Els tres alcaldes exigeixen un "reforç de Mossos" per poder controlar que s'apliquen les mesures, més rastrejadors, i que el Govern ofereixi ajuts als sectors afectats.

