Catalunya suma 1.493 casos nous de coronavirus en les últimes 24 hores

Fins a 1.493 nous casos de positius per coronavirus en les últimes 24 hores. Aquest és el darrer balanç fet públic pel Departament de Salut, que també xifra en sis els nous ingressos hospitalaris de gravetat i informa de tres noves morts. A les residències de gent gran, Salut informa de 32 nous casos positius entre els residents.L'altra cara de la moneda són les 101 noves altes hospitalàries, per un total de 40.734 des de l'inici de l'epidèmia.Fins ara a Catalunya hi ha hagut un total de 89.727 casos positius acumulats de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya. Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 4.244 persones han estat ingressades de gravetat.

Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 40.734 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la COVID-19.



Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 15.584 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus.

En relació als difunts, 12.677 persones han mort fins ara, amb la COVID-19 o com a sospitosos. D’aquestes, 6.948 han mort a un centre hospitalari o sociosanitari, 4.116 a una residència i 805 al domicili. Els casos restants són casos no classificables per manca d’informació.Dels casos nous amb prova confirmada, 428 són a la regió metropolitana sud,(197 amb PCR a l'Hospitalet de Llobregat), 280 a la regió de Barcelona ciutat (279 per PCR a la capital catalana), 213 a la regió metropolitana nord i 177 a la de Lleida (137 al Segrià per PCR).Nous casos per municipisA la regió metropolitana sud Sant Feliu de Llobregat registra 20 nous casos, Viladecans amb 22 més que divendres, el Prat de Llobregat (+12), Sant Boi de Llobregat (+14), Cornellà de Llobregat (+59), Sant Just Desvern (+4) i Esplugues de Llobregat (+15).En canvi, a la regió metropolitana nord, parcialment amb restriccions, a Santa Coloma de Gramenet té 33 positius més, Sant Adrià de Besòs (+10), i Badalona (+84 més).A la comarca del Segrià, que també pateix restriccions d'activitats i mobilitat, es comptabilitzen 4.952 casos positius amb PCR, 137 més que en el balanç de divendres. La ciutat de Lleida compta amb 92 casos més, i els altres municipis amb més afectats són Alcarràs (+15), Aitona (+6), Almacelles (+9) i Soses (+1).Figueres compta amb 388 positius per PCR (+40), A Vilafant hi ha 40 positius -els mateixos que dijous-.A la Catalunya Central són 6.460 els confirmats per PCR o epidemiològicament, 18 més (7.509 amb serològics). En el cas del Camp de Tarragona, es registren 2.242 persones amb coronavirus confirmades, 16 més (2.460 amb proves serològiques). A l'Alt Pirineu i Aran sumen un total de 433 casos confirmats, tres més (544 amb tests d'anticossos) i a les Terres de l'Ebre pugen a 409, una vintena més (499 amb les altres proves). Un total de 1.709 casos no tenen un origen conegut, set més que fa 24 hores.

