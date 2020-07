Clients francesos als comerços de la Jonquera i el Pertús malgrat les recomanacions del primer ministre

El primer ministre francès, Jean Castex, a desaconsellar viatjar a Catalunya a causa dels brots de coronavirus. Tot i la recomanació, diversos clients de nacionalitat francesa s'han desplaçat aquest dissabte fins als comerços del Pertús i la Jonquera.Malgrat l'anunci, des de primera hora del matí el degoteig de vehicles estrangers ha estat constant i la circulació fluïda en ambdós costats de la frontera. Els visitants han defensat que les mesures de seguretat "són les mateixes" i que mentre sigui possible anar d'una zona a l'altra no hi veuen "cap problema".La majoria de compradors s'han acostat per comprar aliments, però també tabac i alcohol, ja que aquest tipus de productes són més econòmics a l'Alt Empordà.La sensació generalitzada de la majoria dels compradors francesos és que les mesures de seguretat que tenen allà, també "les poden trobar aquí". De fet, alguns d'ells, com el José Ramón, han destacat que a França només és obligatori portar mascareta en aquells llocs públics que estan tancats, mentre que, per exemple, al carrer no ho és. En el seu cas, ell i la seva família viuen a Marsella i han vingut a la Jonquera perquè tenien una reserva feta en un hotel i no la volien perdre. "No crec que les mesures d'aquí siguin menors" ha assegurat.Un argument al qual també s'ha agafat en José Vela – provinent de Grenoble – assegurant que ell pren les mateixes mesures quan està a França. En el seu cas, ha vingut a passar uns dies a unes termes, a comprar i aprofitar per visitar l'Alt Empordà. "Crec que la sanitat espanyola no és pitjor", diu.Pel que fa al Lucas, un comprador francès de Besançon, és tan sols la segona vegada que trepitja l'Alt Empordà i ho ha fet durant les seves vacances. La seva parada venia derivada de la voluntat de comprar alcohol i tabac, tot i que també han aprofitat per fer una volta pel municipi.Malgrat l'afluència de compradors, els comerciants de la zona fronterera no ho acaben de veure clar, i és que asseguren que les xifres de visitants d'enguany poc o res tenen a veure amb els anys anteriors. Diverses botigues han mostrat la seva preocupació davant d'un segon tancament de la frontera, que no només els afectaria a ells, sinó també a localitats pròximes com Roses o Figueres.

