El doctor Clotet diu que perilla l'obertura d'escoles al setembre

El cap de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Puojl, Bonaventura Clotet, ha dit aquest dissabte que no veu "molt segura" l'obertura de les escoles al setembre. "Jo molt segur no ho tindria", ha apuntat en una entrevista alde RAC1, i ha demanat anar "pam a pam" en un moment en què la situació de la pandèmia a Catalunya és "crítica". "Confiem que tothom actuarà positivament i controlarem molt bé aquest brot", ha dit.Clotet considera fonamental tancar els locals d'oci nocturn per frenar els contagis i alerta que s'ha d'evitar el confinament domiciliari costi el que cosi. "La situació és crítica. Són mesures que s'han de prendre perquè podem arribar a la necessitat d'un confinament molt més estricte", ha dit el doctor. En aquest sentit, ha assegurat que bona part dels contagis es produeixen en espais tancats, en trobades amb amics i en discoteques. "Entenc el sector de l'oci nocturn, però les restriccions són necessàries", ha apuntat.Ara com ara, els contagis afecten a gent jove, però a mesura que l'epidèmia s'estengui a la gent gran tornaran a incrementar els ingressos a les UCI i el nombre de morts. Clotet, en aquesta línia, ha alertat que el virus és exactament el mateix que el març i no s'ha fet més feble ni menys letal.

