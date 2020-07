Buch anuncia l'obertura d'una nova comissaria a carrer Aragó de Barcelona, sense consens amb Colau

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha avançat la decisió de la Generalitat d'obrir una nova comissaria de policia al carrer Aragó de Barcelona. En una entrevista al Tot Barcelona , Buch reconeix que la mesura no està consensuada amb l'Ajuntament de Barcelona i traspassa al govern d'Ada Colau la responsabilitat de decidir si el nou equipament és conjunt entre els Mossos d'Esquadra la Guàrdia Urbana.L'obertura d'una nova comissaria al centre de Barcelona és un dels punts pactats entre Ajuntament i Interior en el full de ruta del nou mandat municipal. La proposta inicial era establir-la a la plaça de Catalunya i ara l'Ajuntament aposta per ubicar-la a la Rambla.Interior, però, ha pres a decisió d'instal·lar-la en un local que havia fet servir la conselleria de Justícia a la confluència dels carrers Aragó i Girona. "Nosaltres obrirem i és decisió de l'Ajuntament venir o no", afirma.L'argument de Buch per rebutjar la proposta de Colau és que una comissaria a la Rambla estaria molt a prop d'una altra que ja existeix actualment.La decisió d'obrir una nova comissaria al centre de la ciutat és fruit del consens entre el Govern i l'Ajuntament de disposar de més punts d'atenció a les víctimes de delictes, principalment furts i robatoris. L'objectiu inicial era que Mossos i Guàrdia Urbana treballessin conjuntament en aquest nou espai. Ara, l'anunci de Buch posa en dubte que l'objectiu es faci realitat.

