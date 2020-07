El Gremi de Restauració avisa que tancar a mitjanit augmenta la «incertesa» del sector

El Gremi de Restauració de Barcelona ha criticat l'anunci del Govern que obliga restaurants, bars i terrasses de la ciutat a tancar a la mitjanit perquè considera que "augmenta la incertesa d'una molt mala temporada pel sector". La mesura anunciada aquest divendres pel Departament de Salut afecta una seixantena de municipis on s'han detectat brots de coronavirus.Segons el director del Gremi, Roger Pallarols, el sector està "molt preocupat" i "molt decebut" per unes decisions "lesives" que "posen en dubte la viabilitat d'encara més empreses". Pallarols ha lamentat "la manca de capacitat de control" de la Generalitat, i ha dit que caldria "combatre les dues pandèmies, la sanitària i l'econòmica", buscant "alternatives a les restriccions i als tancaments" i fent "els deures" en rastrejos.Pallarols també ha criticat que s'hagin pres aquestes mesures sense cap contacte previ amb el sector. Una crítica similar a l'expressada ahir pel secretari general de la patronal d'oci nocturn Fecasarm Joaquim Boada. En aquest cas, l'ordre de la Generalitat és el tancament de discoteques , sales de festes i sales de ball a tot Catalunya.El director del Gremi de Restauració de Barcelona ha lamentat que "l'única mesura" que les autoritats posen sobre la taula "són prohibicions i restriccions, quan haurien d'estar més preparades per controlar els brots".

