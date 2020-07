Els científics de Wuhan trenquen el silenci: «Trump ens deu una disculpa»

Després de mesos de silenci, els científics de l'Institut de Virologia de Wuhan (IVW) han trencat el silenci sobre l'origen de la Covid-19. Ho han fet a través d'una de les membres de l'equip, Shi Zhengli, que ha concedit una entrevista per escrit a la revista Science . Shi es mostra contundent contra el president dels Estats Units, Donald Trump.Trump insisteix a batejar el coronavirus com "el virus de la Xina" i insinua freqüentment que el país asiàtic podria haver aturat la seva propagació i fins i tot ha acusat el govern xinès d'haver creat el virus. Un missatge que la ultradreta d'arreu del món s'ha apropiat. "Trump ens deu una disculpa", diu Shi.Segons la científica de l'IVW, les insinuacions de Trump "contradiuen" els fets i posen en perill la investigació científica feta des del laboratori. Una investigació que va detectar el nou virus a finals del 2019, en pacients amb pneumònies d'origen desconegut. "Abans d'això, mai hi havíem estat en contacte", diu Shi.Això no va impedir que la Casa Blanca retirés el finançament a EcoHealth Alliance, una organització científica que investiga els coronavirus transmesos per ratpenats i que col·labora amb l'IVW.Efectivament, l'IVW ha investigat la transmissió de virus a través de ratpenats però Shi insisteix a deslligar aquesta activitat de la propagació de la Covid-19. Un dels seus arguments és que el laboratori mai no va cultivar el virus que ha provocat la pandèmia, contradient així la teoria que apunta a un error del laboratori com a origen de la catàstrofe. A més, Shi defensa que les proves d'anticossos demostren que no hi ha hagut infecció entre el personal del laboratori.La pregunta que continua sense resposta, però, és d'on va sorgir el virus. Shi considera que el més probable és que els ratpenats l'hagin transmès als humans directament o bé a través d'algun altre ésser viu. L'IVW, però, no dona per fet que el primer gran brot de contagis fos al mercat de Huanan i fa una crida a la comunitat internacional: "Espero que els científics de tot el món puguin treballar junts", demana.

