Avancen la publicació de les notes de la selectivitat: consulta aquí què has tret als exàmens

L'organització de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) ha publicat aquesta mitjanit les notes de la selectivitat. Els alumnes ja les poden consultar introduint el seu DNI i al contrasenya al portal d'accés a la universitat. La setmana que s'anunciaran tots els detalls, amb les millors notes de la selectivitat d'enguany, i els estudiants encara hauran d'esperar uns dies per saber les notes de tall. En un principi, les notes dels exàmens havien de sortir dilluns, però fonts del Departament d'Empresa i Coneixement han explicat aque, sempre que es pot, s'intenten publicar abans.La preinscripció universitària per al primer curs del grau es podrà fer a través del portal d'accés a la universitat entre els dies 23 de juny i 29 de juliol. Es podran fer canvis en les preferències d'universitats fins al 29 de juliol. La primera assignació de places es farà el 6 d'agost, dia en què se sabran les notes de tall. La matrícula de la primera preferència es podrà fer entre el 7 i el 10 de setembre. La segona assignació es farà el 18 de setembre i la matriculació corresponent es podrà fer entre els dies 21 i 23 de setembre.La convocatòria extraordinària de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) tindrà lloc els dies 21, 22 i 25 de setembre, segons ha informat la Secretaria d'Universitats. La comissió organitzadora ha esperat a la finalització de la convocatòria ordinària per programar la de setembre, un cop ha avaluat "positivament" el desenvolupament de les proves "malgrat les dificultats causades per la pandèmia".El termini de matriculació a la convocatòria extraordinària de les PAU serà del 9 al 14 de setembre i els resultats es publicaran el 8 d’octubre. La preinscripció tindrà lloc els dies 8 i 9 d’octubre. D'altra banda, la prova d'aptitud personal (PAP) per accedir als estudis d’Educació infantil i primària tindrà lloc el 18 de setembre.Amb la nova data, la convocatòria extraordinària de les PAU patirà un ajornament de poc més de dues setmanes respecte al calendari previst inicialment. D'altra banda, s'ha decidit no fer exàmens els dies 23 i 24 tenint en compte que aquests dies se celebren les festivitats de Santa Tecla i la Mercè en diferents municipis.Per això, i tenint en compte el menor volum d'estudiants, la convocatòria extraordinària s'ha programat en tres dies, i no en quatre com l'ordinària. Es mantindran això sí les tres franges horàries d'inici d'exàmens -9:00, 12:00 i 15:00- per tal de garantir les mesures adoptades per reduir el risc de contagi de la Covid-19. El període de matriculació de la PAP serà el mateix que el de les PAU, del 9 al 14 de setembre, i els resultats es publicaran també el 8 d’octubre.El secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya, Lluís Baulenas, ha destacat "l’esforç de l’organització i de totes les persones involucrades en els diferents processos d’accés a la universitat que estaran actius fins la primera setmana d’agost". Ha agraït també "el compromís per part de les universitats per fer una adaptació de l'inici de curs per aquests estudiants quan s'incorporin un cop realitzada l'assignació de places". Ho ha dit en relació al fet que el procés de matriculació i d'incorporació a les universitats dels estudiants que facin les proves al setembre es pot retardar.

