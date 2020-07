Barcelona amplia a 230 els agents cívics al carrer per informar sobre la Covid-19

L’Ajuntament de Barcelona ha ampliat fins a 230 el nombre d’agents cívics i informadors desplegats als carrers de la ciutat per lluitar contra els nous rebrots de la covid-19. La seva actuació se centra en informar la ciutadania de les mesures higièniques de protecció i distància necessàries per evitar contagis, així com recordar que és obligatori dur la mascareta i ben posada. Aquests equips inclouen també personal de mediació per transmetre els missatges en altres idiomes o per si l’actuació va dirigida a espais concrets en què s’ha identificat situacions de més risc. La presència d’aquestes 230 persones està coordinada pel programa municipal Barris Bon Desconfinament que ja s’aplica des de l’inici de la desescalada.En un primer moment els agents cívics actuaran als districtes de Sants-Montjuïc, l'Eixample, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu i Ciutat Vella. També s’han actualitzat els missatges de megafonia que la Guàrdia Urbana fa servir per recordar mesures de seguretat sanitàries. A més es treballa en una campanya de comunicació específica per a la gent jove, atès que bona part dels nous contagis es concentren en la població d'entre 25 i 44 anys.En paral·lel, els serveis de neteja municipals han preparat un pla d'actuació pel qual augmenta la freqüència de desinfecció actual als contenidors d'escombraries i a l'entorn d'equipaments sensibles com centres d'atenció primària, hospitals, residències o places d'estada de la ciutadania. El personal de neteja treballa en grups estancs als barris per reduir els riscos interns.Més enllà d’aquesta prevenció, l’Ajuntament de Barcelona manté actiu el Programa de Suport a les Quarantenes, un seguit de mesures dissenyades per facilitar un bon confinament domiciliari i aïllament a les persones amb covid-19 que, per la seva situació socioeconòmica o habitacional, tenen dificultats afegides per complir les normes sanitàries.El programa preveu activar serveis a domicili com poden ser neteges, desinfeccions, lliurament de material sanitari de protecció, servei de cura d’animals domèstics o entrega d’aliments, productes bàsics o àpats cuinats, entre d’altres.Des de principis de juliol i fins al dijous passat s’han activat 28 àpats a domicili (23 d’ells l’última setmana) i serveis diversos a 164 persones (108 els darrers set dies). En el marc del Programa de Suport a les Quarantenes també està disponible l’Hotel Social Salut que funciona amb la col·laboració de Sant Pere Claver – Fundació Serveis Socials, que hores d’ara té ocupades 13 de les 80 places disponibles.La regidora de Salut de l'Ajuntament de Barcelona, Gemma Tarafa, ha justificat les mesures recordant que el nombre de contagis per covid-19 “va en augment” a la capital catalana. Segons ha indicat, la setmana passada “es van duplicar” en relació a l'anterior. També ha reiterat que la franja d'edat més afectada és la dels joves i ha subratllat que el major nombre de contagis es dona “en els moments de relax”, bé sigui d'oci o de retrobaments familiars.

