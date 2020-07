Preocupació al sector turístic per les cancel·lacions i els rebrots

Anul·lació d'un 20% de les reserves de les agències de viatge. Una disminució de l'ocupació als hotels. "Cancel·lacions en massa" en el sector dels apartaments turístics i un "degoteig" de trucades per demanar informació a l'Agència Catalana de Turisme (ACT).Els rebrots i les noves restriccions han truncat el repunt de l'activitat del sector després de la "paralització absoluta" dels últims mesos. "Han provocat congelació en les noves operacions i, en alguns casos, peticions per ampliar informació i cancel·lar reserves", ha explicat el director de l'ACT, David Font, en declaracions a l'ACN. El sector ha admès "preocupació" per la nova situació i ha reclamat allargar els ERTO fins al desembre, com a mínim, per evitar acomiadaments.Gairebé tres mesos després d'una aturada total de l'activitat, el sector turístic va començar a recuperar-se amb l'obertura de les fronteres i l'arribada dels primers visitants internacionals. "Va haver un salt endavant en les reserves i un punt d'optimisme per part del sector", ha reconegut Font.Les taxes d'ocupació en els hotels de Barcelona van passar d'entre un 6% i un 8% a un 20% i un 25%. Els apartaments turístics van experimentar un repunt de les reserves que, si bé es tancaven a preus "molt inferiors" a anys anteriors, vaticinaven un "certa activitat"."Els rebrots han impactat d'una manera molt abrupta. A partir de dimecres passat, vam començar a rebre cancel·lacions en massa per part de clients estrangers", ha lamentat el president de la Federació Catalana d'Apartaments Turístics (Federatur), David Riba.El seu homòleg a l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (ACAVE), Martí Sarrate, ha assegurat que els rebrots han provocat l'anul·lació del 20% de les reserves per a l'última setmana d'aquest mes. En comparació amb el mateix període de l'any passat, l'entitat espera una facturació del 10% al juliol.La nova situació sanitària també ha impactat al sector hoteler. En els establiments de la cadena Catalonia Hotels & Resorts l'ocupació de les darreres setmanes havia anat creixent fins a situar-se al voltant 20%. "Aquesta progressió ara s'ha aturat i probablement anirà més cap al 18% que cap al 25%", ha reconegut el director general de l'empresa, Felix Navas.El director de l'ACT ha assegurat que el sector ha rebut aquest contratemps amb "preocupació". "Després de la primera fase, amb un tancament absolut, i tot l'esforç del sector privat per estar preparat, hi havia moltes esperances dipositades en fer una campanya d'estiu digna", ha afirmat.Un altre dels interrogants és quin impacte tindran els rebrots en el mercat laboral. "Hi haurà reduccions de salaris, com en l'anterior recessió econòmica, hi haurà ERO i acomiadaments. Tot això incrementarà l'atur", ha manifestat Martí Sarrate. "Seria una llàstima que a causa d'aquesta situació, els ERTO es convertissin en acomiadaments efectius", ha afegit David Riba.Segons les previsions del Govern, la pandèmia provocarà unes pèrdues en el sector de 15.000 milions d'euros i 80.000 llocs de treball. En aquest sentit, Font ha insistit en la importància d'allargar els ERTO per a aquelles empreses del sector que no puguin obrir o que tinguin ocupacions molt baixes que els hi dificultin "aguantar" l'establiment."L'allargament dels ERTO ens ha d'evitar que aquests expedients es converteixin en un ERO i l'empleat acabi a l'atur", ha sostingut. Així, ha reclamat al govern espanyol allargar aquesta mesura, fins i tot fins al març de 2021, coincidint amb la Setmana Santa de l'any vinent.En aquest mateix sentit s'ha pronunciat el director general de Catalonia Hotels & Resorts, que ha considerat "imprescindible" que els ERTO s'allarguin fins al desembre. Navas s'ha referit a aquests expedients com una eina "importantíssima" per mantenir els llocs de treball i ajudar les empreses a sobreviure. "Sense els ERTO, els acomiadaments serien inevitables", ha advertit.El directiu també ha reclamat a les administracions prendre decisions "consensuades" o "parlades" amb els agents econòmics. "Creiem que s'està gestionant molt malament la comunicació per part dels governants", ha coincidit el president d'ACAVE. "Aquesta reputació com a mals gestors dels rebrots ens pot afectar en el futur per a noves oportunitats en el turisme", ha afegit Riba.Per fer front a aquesta situació, l'ACT ha activat, a través de les oficines a l'exterior i en els mercats amb intencionalitat de viatge a Catalunya, una comunicació "molt directe" amb els operadors i agents de comercialització per traslladar-los una "certa tranquil•litat"."Hem volgut donar el missatge que, dins la situació excepcional, la destinació treballa el més normal possible i s'ha preparat molt per poder acollir turistes", ha manifestat Font. El director de l'entitat ha destacat la importància de donar informació "certa, veraç i de fonts oficials" als mercats emissors per tal que els turistes mantinguin les reserves i no perdin l'interès en Catalunya.Aquest divendres, el primer ministre francès, Jean Castex, ha desaconsellat als francesos viatjar a Catalunya pels rebrots del coronavirus. Preguntat sobre l'impacte d'un possible tancament de les fronteres franceses, Sarrate ha assegurat que seria "fatal, patètic i dramàtic"."Tindria una repercussió molt negativa", ha coincidit Navas. El director general de la cadena hotelera ha recordat el creixent pes del "turisme de carretera" davant la "por" de la ciutadania a volar en el context actual. "La carretera i el cotxe són essencials per a la recuperació del sector", ha afegit.El director de l'ACT ha reconegut que la informació ha generat "neguit" en el sector i ha atribuït aquest plantejament a un intent de "preservar" els turistes francesos en el seu mercat d'origen. "No estem en una situació complicada per evitar que un ciutadà pugui venir. Si l'espai Schengen està obert per connexions aèries, no tindria cap mena de sentit tancar un espai de connexió amb caràcter terrestre", ha conclòs Font.Tot i l'evident afectació dels rebrots en el turisme durant aquest mes, el sector manté les previsions de caiguda anual. ACAVE calcula una davallada del 70% de la facturació de les agències de viatge per l'impacte de la pandèmia i el cessament de l'activitat definitiu d'entre un 30% i un 35% de les empreses, d'un total de 4.500 companyies del sector a l'Estat. Així mateix, esperen el tancament de prop del 55% o 60% dels 9.500 punts de venda.El sector dels apartaments turístics també preveu una caiguda de prop del 70% de la facturació a Barcelona i una davallada del 50% a la Costa Daurada i Girona. "Més enllà d'aquesta situació puntual, els rebrots transmeten la imatge que Catalunya, en general, no és un lloc segur", ha lamentat Riba. L'associació preveia una ocupació d'entre el 40% i el 50% a l'agost, una xifra que ara podria caure fins al 20% o el 30% si la situació "no es reverteix".El director general de Catalonia Hotels & Resort creu que la demanda dels establiments hotelers anirà creixent progressivament en els pròxims mesos. Tot i això, no preveu "grans ocupacions" per a l'agost ni el setembre i, de fet, espera poder arribar al 40% al desembre. "Donada la situació a Barcelona, seria un èxit", ha afirmat Navas. La companyia té 27 hotels a la capital catalana, amb una ocupació mitjana de prop del 80% abans de la pandèmia.Per la seva banda, David Font preveu un increment del turisme a l'agost, que serà "millor" que juliol. "Una de les coses que ha canviat és que els turistes fan les reserves a última hora perquè hi ha una oferta molt àmplia i els permet decidir en funció de diferents circumstàncies", ha explicat.En qualsevol cas, la recuperació total del sector no s'espera fins al 2021, com a mínim. "L'ocupació anirà pujant, però no esperem que sigui una recuperació ràpida", ha reconegut Navas. "La recuperació serà molt entrat l'any que ve i per arribar a nivells de 2019 haurem d'esperar al 2022", ha afegit Sarrate.

