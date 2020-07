Aïllen una desena d'infants i dos monitors d'un casal per Covid a Osona

Almenys una desena d'infants i dos monitors del Casal de futbol de Sant Julià de Vilatorta, a Osona, estan aïllats per prudència per un cas de Covid-19. Tal com ha pogut saber, un dels participants ha donat positiu de coronavirus i s'han activat els protocols corresponents.En declaracions a aquest diari, l'alcalde del municipi Joan Carles Rodríguez explica que tot apunta que el cas prové "d'una activitat de fora del municipi". Tot i això, fa una crida a extremar les mesures de seguretat i higiene establertes.També fa una crida a la calma i remarca que és "un sol cas". Aquest mateix divendres tots els infants que han conviscut amb el positiu se'ls ha fet la PCR des del CAP del municipi. Ara estan a l'espera dels resultats de les proves per veure si es tracta d'un cas aïllat o no. Precisament, a Sant Julià de Vilatorta, segons dades de Salut i que es poden consultar en aquest mapa , des de l'inici de l'etapa de represa no s'ha registrat cap cas positiu.Contactada per, una família afectada explica que des del primer moment el Club Futbol Sant Julià els ha informat de la situació i els passos a seguir en casos com aquest. Han contactat amb els grups de convivència i se'ls ha fet les proves als infants. Les famílies s'han d'estar uns quants de dies d'aïllament i controlar que no tinguin cap símptoma.El mateix club ha emès un comunicat -que es pot llegir a continuació- en el qual explica que s'ha anul·lat el torneig de 24 hores de futbol sala previst per aquest cap de setmana. S'ha ajornat per una altra data.Aquesta mateixa setmana, un casal municipal de Ripoll també fa aïllar 30 infants i quatre monitors per un sospitós . Una pràctica que sembla que anirà a més en aquesta nova normalitat.

