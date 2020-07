MAPES Els focus de coronavirus creixen ràpid: de 52 a 89 en quatre dies

Picant sobre cada boleta, es desplega el nom del municipi o àrea bàsica de salut, la quantitat de contagis detectats entre el 14 i el 23 de juliol -per PCR o epidemiològic-, la població que hi viu, la ràtio de positius que suposen per 100.000 habitants i la comarca. També es pot desplaçar o fer més o menys gran el zoom de la imatge per identificar i seleccionar millor cada boleta. Alerta: estan situades sobre un punt de l'àrea que representa, però no implica que el lloc exacte on es trobin sigui font d'un brot.La situació epidemiològica del país és "crítica", segons admeten al Departament de Salut , i la xifra d'increment de positius a bona part del territori és alarmant, fins al punt que vint comarques han duplicat la quantitat de contagis detectats en l'última quinzena . La bona notícia, si se'n vol trobar, és que per ara els focus de preocupació rellevants estan concentrats sobretot al Segrià i a Barcelona i al seu entorn immediat. Els punts calents augmenten, però per ara no s'escapen massa d'aquestes àrees.El criteri deseguit per identificar-los ha estat, en primer lloc, seleccionar l'àmbit territorial més petit -per afinar més-, és a dir, el municipi o l'àrea bàsica de salut -en cas de municipis grans o ciutats, quan en tenen més d'un- i, d'aquests, triar les zones amb una ràtio de contagis detectats -epidemiològics o per prova PCR- superior a 100 per cada 100.000 habitants, entre el 14 i el 23 de juliol. Es tracta d'una incidència elevada i, a més, només s'han tingut en compte els casos amb deu o més positius, per evitar que una quantitat absoluta baixa d'un o dos contagis donés lloc a una ràtio molt alta en pobles petits.Fent això, s'identifiquen fins 89 focus al país, mentre que, tan sols quatre dies abans, n'eren només 52 . L'increment és notable, però no s'han escampat excessivament més enllà dels punts de preocupació de fa dies. 19 d'aquests, de fet, es troben al Segrià, amb la incorporació com a municipis amb xifres preocupants d'Albatàrrec, Alpicat, la Portella, Rosselló i Seròs -tots els barris de Lleida i alguns pobles de l'entorn ja complien abans els criteris explicats.Balaguer (Noguera) es manté com a focus i s'hi incorporen, per primer cop, dos municipis del Pla d'Urgell: Mollerussa (25 positius recents) i Torregrossa (11). Es mantenen com a punts calents Ripoll (14), al Ripollès, i Figueres (116), a l'Alt Empordà, comarca que també suma un nou municipi, Llançà (11). L'increment més notables de focus, però, té lloc sobretot al Barcelonès i, en menor mesura, al Baix Llobregat. Tal com es pot observar en el mapa inferior, amb aquesta zona augmentada, els punts que senyalitzen aquestes concentracions de positius són cada cop més densos.Pel que fa a Barcelona, trobem per primer cop un focus en una àrea bàsica de salut a les Corts, un altre a Sarrià-Sant Gervasi i dos a Horta-Guinardó, districtes fins ara sense concentracions de positius. L'únic que queda sense cap punt calent, per ara, és Gràcia, mentre que el que té una situació més preocupant és el de Sants-Montjuïc, on totes les àrees bàsiques de salut tenen concentracions elevades de contagis detectats excepte una, a banda que presenten també els punts amb majors ràtios per habitant, probablement a causa del contacte amb l'Hospitalet de Llobregat.Nou Barris i Sant Andreu, en tot cas, no estan massa millor, ja que només dues àrees bàsiques de salut de cadascun dels districtes no es poden considerar focus de nous casos. La situació a l'Hospitalet és igualment molt complicada, amb 11 de les 12 àrees bàsiques de salut amb concentracions elevades de contagis i, en tres d'aquestes, amb ràtios superiors a 500 per cada 100.000 habitants (Collblanc i Florida nord i sud).Igualment, la preocupació comença a estendre's al Barcelonès Nord, ja que Badalona presenta, per primer cop, quatre focus de contagis recents, Santa Coloma de Gramenet en té tres i Sant Adrià del Besòs, un, tot i que es tractava de tres ciutats que, fins a principis de setmana, no en tenien cap.Pel que fa al Baix Llobregat, les ciutats amb majors problemàtiques són Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Sant Just Desvern, les quals, per primer cop, tenen focus de contagis superiors a 100 per cada 100.000 habitants en totes les seves àrees bàsiques de salut. Alguns barris de Sant Boi de Llobregat i Sant Feliu de Llobregat també presenten xifres preocupants, per bé que no és novetat i ja es detectava en anteriors anàlisis.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor