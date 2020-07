Catalunya tanca tots els locals d'oci nocturn

Municipis on els bars hauran de tancar a mitjanit: Barcelona, Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Sant Feliu de Llobregat, Badalona, Figueres, Vilafant, els Alamús, Albatàrrec, Alcanó, Alcoletge, Alfarràs, Alfés, Alguaire, Almacelles, Almatret, Almenar, Alpicat, Aspa, Corbins, Llardecans, Maials, Montoliu de Lleida, la Portella, Puigverd de Lleida, Rosselló, Sudanell, Sunyer, Torrebesses, Torrefarrera, Torre-serona, Vilanova del Segrià, Vilanova de la Barca, Àger, Albesa, Algerri, Alòs de Balaguer, Les Avellanes i Santa Linya, Balaguer, Bellcaire d'Urgell, Bellmunt d'Urgell, Camarasa, Castelló de Farfanya, Cubells, Foradada, Ivars de Noguera, Menàrguens, Montgai, Os de Balaguer, Penelles, Preixens, Térmens, Torrelameu, La Sentiu de Sió, Vallfogona de Balaguer, i les entitats municipals descentralitzades de Sucs i Raimat.

El Govern ha ordenat el tancament dels establiments que disposin de llicència per a les activitats de discoteques, sales de ball i sales de festes amb espectacles a tot Catalunya. També queden suspeses a tot el país les activitats musicals amb pistes de ball i s'estableix l'horari de tancament de salons de joc, casinos i sales de bingo a la mitjanit.L'objectiu de la mesura és minimitzar el risc de propagació del coronavirus. Aquest dijous, el nou secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ja va avisar que Salut era "favorable" al tancament de locals d'oci nocturn i que la decisió sobre una possible clausura es prendria de manera col·legiada.Tant Argimon com el coordinador de la unitat de seguiment de la Covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz, van insistir que les discoteques eren un dels punts on hi havia més risc de registrar brots de coronavirus. Els responsables de Salut també van assenyalar que aquests brots tenen una capacitat d'expansió més gran que, per exemple, els que es produeixen en l'àmbit familiar.L'horari de tancament a mitjanit també afecta bars, restaurants, guinguetes i bars musicals d'una seixantena de municipis. Totes les mesures dictades per a locals d'oci nocturn i restauració tenen una durada prevista de 15 dies.Paral·lelament, continuen vigents les restriccions actualment, establertes pels municipis de Lleida, Alcarràs, Aitona, la Granja d'Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre.

