Un medicament comú podria convertir la Covid-19 en un simple refredat

Investigadors de la Universitat Hebrea (Israel) i del Centre Mèdic Mount Sinai de Nova York (Estats Units) han descobert que el medicament fenofibrat podria convertir la Covid-19 en un refredat comú.Segons l'estudi, aquest fàrmac podria inhibir la capacitat de reproducció de la Covid-19 en les cèl·lules pulmonars, ja que s'ha observat que és eficaç per tractar el teixit humà infectat i reduir de manera molt significativa els efectes nocius del coronavirus. Tanmateix, la seva eficàcia ara haurà de ser provada en assajos clínics en humans.Els virus són paràsits que no tenen la capacitat de replicar-se per si mateixos, de manera que prenen el control de les nostres cèl·lules per ajudar a complir aquesta tasca. "En comprendre com la Covid-19 controla el nostre metabolisme, podem recuperar el control de virus i privar-la dels recursos que necessita per sobreviure", expliquen.Aquesta nova comprensió del coronavirus pot ajudar a entendre per què els pacients amb nivells alts de sucre en la sang i colesterol sovint tenen un risc particularment alt de desenvolupar-la. Coneixent aquesta peculiaritat, els experts van començar a analitzar els medicaments aprovats per l'Administració d'Aliments i Medicaments dels Estats Units (FDA, per les sigles en anglès) que podrien interferir amb la capacitat de reproducció de virus.En estudis de laboratori, el medicament per reduir el colesterol va mostrar resultats molt prometedors. I és que, en aconseguir que les cèl·lules pulmonars cremin més greix, el fenofibrat trenca el control que té el virus sobre aquestes cèl·lules i impedeix la seva reproducció. És més, en cinc dies de tractament sobre els teixits de laboratori, el coronavirus va desaparèixer gairebé del tot, segons l'estudi.Si bé hi ha molts esforços internacionals en curs per desenvolupar una vacuna contra la coronavirus, els estudis suggereixen que les vacunes només poden protegir els pacients durant uns mesos. Per tant, bloquejar la capacitat de funcionament del virus, en lloc de neutralitzar la seva capacitat d'atac en primer lloc, pot ser la clau per canviar les tornes de l'epidèmia. "Si els nostres estudis clínics confirmen les nostres troballes, aquest curs de tractament podria convertir Covid-19 en res pitjor que un refredat comú", han tancat els investigadors.

