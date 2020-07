França demana als seus ciutadans que no vagin a Catalunya

El primer ministre de França, Jean Castex, ha desaconsellat aquest divendres als francesos desplaçar-se a Catalunya pels rebrots de Covid-19. "Recomanem vivament als ciutadans francesos que evitin desplaçar-s'hi", ha afirmat el primer ministre.Davant una situació sanitària "degradada", Castex ha dit que les autoritats franceses estan "en discussió" amb les espanyoles i les catalanes perquè "vigilin que el flux d'Espanya a França sigui el més limitat possible".En una visita a l'aeroport de Roissy, Castex ha dit que hi haurà una "gran vigilància" a la frontera per "protegir els ciutadans" mentre la situació a Catalunya "no millori", si bé de moment ha descartat tancar-les.

