Torra reclama a Sánchez preparar de manera bilateral la conferència de presidents

El president Quim Torra ha enviat aquest divendres una carta a Pedro Sánchez per fer-li dues peticions. La primera, que la conferència de líder autonòmics que Sánchez ha convocat pel dia 31 de juliol, dijous vinent, a la Rioja es treballi primer de forma bilateral amb Catalunya. En aquest sentit, Torra ha encarregat al vicepresident Pere Aragonès i a la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, que es posin en contacte amb qui els adreci la Moncloa per tal d'abordar els continguts de la cita autonòmica.Per què fa el president aquesta demanda? "Per evitar que passi allò que va anar passant en les convocatòries dels diumenges durant l'estat d'alarma", assegura Torra, en referència al fet que les autonomies coneixien el dia abans els acords que s'hi plantejarien -els feia públics cada dissabte Sánchez en compareixences televisives- i la Generalitat lamentava que no hi hagués debat ni capacitat d'incorporar propostes.La segona petició que li ha fet arribar el dirigent de Junts per Catalunya és que s'habilitin mitjans telemàtics per tal de poder assistir a la reunió. La situació sanitària, que segons els responsables del Govern és "crítica", "desaconsella" moure's fora de Barcelona. "Les restriccions establertes fan molt difícil el meu desplaçament", sosté.

Carta de Torra a Sánchez by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor