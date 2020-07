Troben mort l'home desaparegut a Sant Salvador de Guardiola

Malgrat que la primera informació que ha circulat entre els familiars de Joan Manel Zombroza, el manresà de 68 anys que va desaparèixer a Salelles dijous a la tarda, era que havia estat trobat viu, un cop l'helicòpter medicalitzat ha arribat al lloc on se l'havia trobat aquest divendres al migdia, de difícil accès, les autoritats han corregit i s'ha confirmat la seva mort.L'alarma es va donar dijous a la tarda quan els familiars de l'home van veure que no tornava. Havia aparcat el cotxe al nucli de Salelles per sortir a caminar. Un cop es va denunciar la seva desaparició, els cossos d'emergències, sota coordinació de Bombers i amb el suport de voluntaris del nucli, va iniciar la cerca amb helicòpter, per terra i amb gossos rastrejadors.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor