La Tomatina demana vídeos de guerres de tomàquets casolanes per muntar una versió virtual de la festa

La Tomatina de Bunyol, en quarantena fins al 2021 pel coronavirus, no vol deixar passar el seu 75 aniversari i per això ha posat en marxa un repte virtual perquè aquesta batalla de tomàquets recorri les xarxes socials.El repte consisteix en gravar un vídeo horitzontal de guerres de tomàquets reals, ficticis o virtuals i compartir-ho a la xarxa etiquetant la Tomatina, amb el lema '#TomatinaChallenge', o bé enviar-lo per correu electrònic. Els guanyadors rebran entrades per a la propera edició i articles promocionals.Amb tots els vídeos rebuts es crearà una peça per emetre-la el dia de la Tomatina, el 26 d'agost, i així commemorar l'efemèride d'"una festa que no coneix fronteres, inspira un sentiment de germanor i propugna la camaraderia", diu l'organització en un comunicat.En el seu aniversari, la gran festa del tomàquet també vol reivindicar-se com a exemple de celebració "segura", recordant que fa uns anys va decidir reduir l'aforament i va establir un protocol de seguretat.

