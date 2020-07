Tsunami Democràtic anuncia «suport econòmic» a tots els encausats per les seves accions

El Tsunami Democràtic ha tornat a emetre un comunicat, set mesos després -el darrer va ser el passat 14 de gener-. Ho ha fet per anunciar suport "econòmic i tècnic a les persones denuncies o sancionades per les accions convocades".En l'escrit, que s'ha difós primer a Telegram, el seu canal clàssic de difusió, el moviment facilita una adreça electrònica de contacte per sol·licitar-ne el suport i emplaça a posar-se en contacte amb Alerta Solidària, la mateixa organització que representa els CDR, per a "més informació".El Tsunami donant senyals de vida arriba dos dies després que el jutjat de Figueres anunciés la imputació de 196 persones que van participar en el tall de la Jonquera . La causa està oberta pels delictes de desordres públics i danys contra una manifestants que, tal com destaca la interlocutòria, van "interrompre la lliure circulació de persones i mercaderies", van muntar "barricades" damunt la calçada i també van instal·lar-hi un escenari.El jutjat ha aixecat ara el secret de sumari de la causa, després que la Guàrdia Civil ja cités a declarar diversos manifestants. De moment, no posa data per a les declaracions.

