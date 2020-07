Vaga de fam a Barcelona en contra del tancament dels gimnasos

Els propietaris dels gimnasos Esport Rogent i Team Calvet han iniciat una vaga de fam per protestar contra el tancament de les instal·lacions esportives que ha decretat el Govern per intentar frenar els brots. Xavi Moya i Jordi Calvet s'han instal·lat en una tenda de campanya a Plaça Sant Jaume i només beuen aigua des de les 10 del matí."Ens quedarem aquí fins que ens escolti la consellera de Salut", ha dit Moya l'Agència Catalana de Notícies. També han instal·lat una taula per recollir signatures en favor de l'obertura dels gimnasos, uns espais que són "segurs", diuen. Moya ha recordat que no s'ha demostrat "cap cas" de contagi que s'hagi originat en un gimnàs i que la majoria ha invertit entre 2.000 i 3.000 euros en mesures de prevenció.Tant ell com Calvet s'han posat en contacte amb la conselleria sense haver pogut parlar amb cap alt càrrec i reclamen al Govern que expliqui els "motius lògics" darrere el tancament de gimnasos i busqui una solució "coherent" que permeti als clubs sobreviure. A més, alerten que el tancament d'aquests espais pot provocar que hi hagi més reunions socials en espais "descontrolats" com bars o parcs."Estem molt indignats. Això és seriós, estan jugant amb els diners de menjar de les nostres famílies. Durant els tres mesos de confinament obligat hem tingut unes pèrdues molt grans i unes ajudes molt petites. Ara que obrim, fem una inversió en prevenció i ens tornen a tancar?", s'ha preguntat.El sector de l'esport ha presentat una demanda als jutjats contra la decisió de la Generalitat de tancar els clubs esportius i han demanat mesures cautelaríssimes que deixin sense efecte la resolució. Fonts de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) asseguren que si no es decreta l'obertura de les instal·lacions esportives continuaran amb les protestes.

