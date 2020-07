TV3 treballa en un nou canal juvenil per recuperar l'espai del 3XL

Una de les demandes més rebudes per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) és la recuperació d'un espai per a joves, una franja d'edat que ha desconnectat de la televisió pública des de l'adeu del 3XL i també per les noves plataformes que han reduït el seu consum televisiu.Ara, el director de TV3, Vicent Sanchis, ha assegurat en una entrevista a El cinèfil que hi ha una proposta per tornar a recuperar l'espai deixat pel 3XL. Així, el nou canal consistiria en donar-li una volta al Super3, dirigit a un públic més infantil, i convertir-lo en un "Super3 Z", segons Sanchis.El director de TV3 afegeix que per poder fer aquest canvi s'està treballant en la possibilitat de tornar a barrejar esport i cultura amb "un híbrid" entre el 33 i l'Esport3. Aquests canvis es farien "aquest mateix 2020" i tindria "espais en obert i una rèplica a internet", si bé Sanchis explica que "donada la situació potser ho deixem per l'any que ve" i deixa caure que "ho farem si encara hi som...".

