​Tres encaputxats amb pistoles i ganivets assalten un pis d'Olot, lliguen l'amo i s'emporten diners

Tres encaputxats armats amb una pistola i ganivets van assaltar una casa d'Olot, de la zona de les Tries, van colpejar l'amo i el van lligar amb el cable d'un ordinador que hi havia al domicili. Va passar el 18 de juliol a quarts de dotze de la nit en un pis de la carretera de les Tries. Els lladres van endur-se el mòbil i una quantitat important de diners (no ha transcendit la xifra) de l'habitatge i després van fugir.Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per enxampar els autors. És el segon assalt violent que es viu a la ciutat en un mes i mig.Segons ha confirmat l'ACN, els tres encaputxats van demanar al propietari de la casa on tenia els diners i, al veure que es resistia, el van colpejar perquè parlés i el van amenaçar amb l'arma de foc i els ganivets que duien. També el van lligar amb els cables d'un ordinador que hi havia al pis. Finalment, van aconseguir endur-se una quantitat important de diners, algun objecte de valor i el mòbil i van fugir amb un vehicle.Quan la víctima va poder deslligar-se va trucar al 112 i, posteriorment, va relatar els fets als Mossos d'Esquadra i va presentar denúncia. Va ser atès pel SEM per les ferides però no va haver de ser hospitalitzat.Aquest és el segon assalt violent que viu la ciutat en un mes i mig. El 10 de juny passat tres lladres també van assaltar i apallissar un veí a casa seva i el van amenaçar amb armes de foc. En aquella ocasió, els lladres van regirar l'habitatge a la recerca d'objectes de valor si bé no va transcendir si es van endur algun botí. La víctima va ser traslladada fins a l'hospital d'Olot per les contusions però el seu estat no era greu.La Unitat Territorial d'Investigació (UTI) té obertes dues investigacions per detenir els autors dels dos assalts.

