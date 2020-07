Detenen un agent dels Mossos per maltractar un arrestat a la comissaria de les Corts

Els Mossos d'Esquadra han detingut un agent de la Unitat Regional de Custòdia de Detinguts de la comissaria de les Corts de Barcelona per una actitud "no procedent" amb un arrestat, segons ha informat la mateixa policia catalana en un comunicat. Els fets van succeir el passat dimecres sobre les 10.30 hores, quan uns agents van observar la situació, de tracte degradant, i van actuar.Es va procedir a la detenció de l'agent per un delicte contra la integritat moral. L'agent va passar aquest dijous a disposició judicial i el jutjat d'instrucció va decretar la seva llibertat amb càrrecs. La policia catalana ha obert un procediment intern disciplinari i l'agent ha estat suspès de sou i feina.

