GUIA Tot el que sabem fins ara d'una Diada condicionada pel coronavirus

La crisi del coronavirus ha obligat les entitats a replantejar la celebració de la Diada del 2020, la novena des que van arrencar les grans mobilitzacions del procés. És per això que l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural i l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) han optat per un model mixt, amb components presencials i virutals , per tal d'intentar repetir els èxits al carrer de l'última dècada.Aquesta és la guia del que ja sabem sobre un Onze de Setembre poc convencional i que no tindrà les imatges habituals d'autobusos desplaçant-se a Barcelona.En seixanta municipis catalans. La llista no és definitiva, perquè encara s'ha de pactar amb les assemblees territorials, però hi figuraran les quatre capitals de demarcació -Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona- i totes les de comarca.Davant d'un centenar d'edificis de l'administració de l'Estat repartits en aquesta seixantena de municipis catalans. En concret, les entitats criden a mobilitzar-se a les oficines de l'Agència Tributària, de la Seguretat Social i del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE, per les sigles en castellà).Sí, a Barcelona, en concret davant la seu central de l'Agència Tributària a Catalunya, situada a la Plaça Letamendi, en ple Eixample.Els organitzadors han pensat en mobilitzacions adaptades al context de finals de juny i principis de juliol, és a dir, ja de fase de represa, però sempre tenint en compte la distància de dos metres i l'ús de la mascareta."El deure de construir un futur millor. El dret a ser independents". La idea és combinar la reivindicació nacional amb la social, tenint en compte el context de crisi econòmica derivada de la pandèmia.És la principal novetat per al 2020. Es fa a través d'una plataforma, Xarxa Independència, a la qual s'hi ha d'accedir amb un QR. Aquest codi permet establir vincles amb cinc persones, amb una assemblea de base i amb un bloc social. Com funciona a partir d'aquí? Per connectar amb una persona cal disposar del seu codi QR -n'hi ha prou amb una fotografia- i que aquesta accepti.Pel que fa al vincle amb l'assemblea de base, només s'haurà de seleccionar quina i serà automàtic. En relació al vincle social, quan s'escull el bloc corresponent -es podrà triar entre uns quants, encara no especificats-, cadascú estarà fent una aportació econòmica que sortirà del cost del seu QR. És a dir, cada codi significarà una donació per un dels cinc blocs socials. Tots els vincles s'il·lustraran sobre un mateix mapa virtual que dibuixarà una gran xarxa de col·laboració ciutadana. La idea és obtenir recursos per pal·liar els efectes de la crisi econòmica derivada del coronavirus.A les assemblees territorials, a la botiga de l'ANC i als supermercats Bonpreu i Esclat.

