Els cinc factors darrere l'esclat de la pandèmia a Espanya

A finals de febrer el degoteig de casos de coronavirus posava en alerta Espanya que fins llavors havia vist llunyana la propagació del virus que havia causat estralls a la Xina. Poques setmanes després, a mitjans de març, l'Estat se sotmetia a un confinament sense precedents, amb l'activitat econòmica aturada i els ciutadans tancats a casa per evitar la saturació del sistema sanitari, desbordat per la pandèmia. Catalunya era de les primeres en veure's sorpresa per l'allau de contagis, com també Madrid o el País Basc. Què ho va fer què la pandèmia esclatés en aquests punts i es propagués tan ràpid? Un estudi del CNE i el CIBERESP ha identificat els factors que més han influït a propagar els virus. I és que hi ha cinc variables amb una clara correlació amb l'expansió del coronavirus a Espanya: el percentatge de sanitaris contagiats, el nombre de places de residències, la mobilitat interior a les comunitats autònomes i la de cadascuna amb Madrid (d'una banda) i amb el País Basc (d'altra), epicentres de la pandèmia a l'Estat. Com més elevades són aquestes variables, més casos hi ha registrats.La intensitat de l'efecte d'aquests factors ha estat heterogènia entre les diferents regions. Dels cinc factors identificats, apunta l'estudi, els que mostren un major impacte en la transmissibilitat són la mobilitat interna i el percentatge de personal sanitari infectat.L'informe conclou que la mobilitat interna en àmbits urbans amb gran activitat, la difusió a partir de focus inicials a territoris contigus i la manca de contenció en l'àmbit sociosanitari han estat clau en l'ascens de la pandèmia.

