Els comuns s'alineen amb Cs, PP i PSC perquè no es retirin els símbols espanyolistes de Tarragona

L'Ajuntament de Tarragona ha rebutjat avui al plenari municipal retirar els símbols espanyolistes de la ciutat. La moció ha comptat amb els vots a favor de tan sols els partits independentistes (ERC, JxCat i CUP), 12, mentre que En Comú Podem, soci de govern dels republicans, s'ha alineat amb Ciutadans, Partit Popular i Partit Socialista a l'hora de votar-hi en contra.El regidor Hermán Pinedo (ECP) ha explicat en la seva intervenció posterior a la votació que "el canvi polític que es va produir en aquesta ciutat no era per defensar la ruptura amb l'Estat espanyol" i, tot i manifestar-se com a "republicà", ha demanat "respecte" per "les diferents identitats" dels ciutadans. A més, ha lamentat que es presentés aquest text al plenari "en el moment en el que ens trobem". "No donin lliçons de republicanisme", ha apuntat.La moció, elaborada per diverses entitats sobiranistes, ha estat assumida per la CUP i per Junts per Catalunya. No així per Esquerra Republicana que, malgrat votar-hi a favor, el conseller Xavi Puig ha defensat el pacte de govern com un pacte "republicà i demòcrata", però no independentista. "Aquests debats de vegades poden no ajudar-nos", ha assenyalat Puig, ja que "necessitem ser molta gent i molt diversa per construir la república catalana". "De banderes no es menja", ha afegit.Un dels punts de conflicte en el debat del punt ha estat quan la secretària del ple ha avisat que l'aprovació de la moció havia de dependre posteriorment dels serveis jurídics per tal que valoressin la legalitat de la seva aplicació, ja que ja hi ha hagut sentències contràries a la retirada dels símbols de l'Estat a les institucions públiques.Prèviament, el regidor del PP, José Luis Martín, ha recordat també que la seva formació política recorreria la decisió en cas que s'hagués aprovat. "L'Ajuntament és la casa de tots els tarragonins, no només dels republicans", ha afirmat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor