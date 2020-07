Mas no preveu participar en l'acte fundacional de JxCat

Artur Mas no té previst participar en l'acte fundacional de Junts per Catalunya (JxCat) que se celebra aquest dissabte de forma telemàtica, segons les fonts consultades per. L'expresident de la Generalitat ha mantingut un perfil baix en les negociacions entre JxCat i el PDECat, que de moment no han arribat a cap entesa per l'encaix , i no jugarà un paper en l'arrencada de la formació impulsada per Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, els presos de JxCat, els exiliats, part del món municipal i també càrrecs institucionals i electes de l'espai. Alguns d'ells -com ara Puigdemont, els empresonats i els exiliats, a banda del president Quim Torra- prendran la paraula en un acte que és el tret de sortida del procés congressual de JxCat.Mas, tot i que ha mantingut contactes amb bona part dels actors implicats, s'ha mantingut en un prudent silenci al llarg de les últimes setmanes, per bé que hi ha hagut dirigents del PDECat que han pressionat públicament perquè es pronunciés. Davant la possibilitat que la situació derivi en una trencadissa, l'expresident sempre s'ha mostrat partidari d'una coalició electoral entre JxCat i el partit en el qual milita, per bé que aquesta és una opció que els impulsors de la nova formació la descarten perquè suposaria arrencar institucionalitzant unes "quotes" que asseguren voler desterrar.L'expresident ja no es va fer de la Crida Nacional per la República, l'associació impulsada per Puigdemont, Torra i Sànchez la tardor del 2018, i no va participar ni en l'acte fundacional a Manresa ni tampoc en el congrés del gener del 2019 a Barcelona. Dijous passat va comparèixer al Parlament i va assenyalar que ja no exercia cap responsabilitat política i que l'únic que conservava era el títol d'associat "de base" del PDECat. La presidència de la formació la va deixar el gener del 2018 i, des d'aquell moment, ha tingut intervencions puntuals en campanyes electorals de JxCat.Va ser així, per exemple, en les espanyoles i municipals de l'any passat , quan va tornar a convertir-se en un dels oradors més aplaudits per la militància. Des del febrer d'enguany no està inhabilitat pel 9-N, de manera que podria ocupar un càrrec públic o bé presentar-se a unes eleccions, però no forma part dels seus plans immediats. A banda, té intenció d'evitar confrontar-se amb qualsevol projecte que pugui encapçalar Puigdemont, a qui va escollir com a successor l'any 2016 quan la CUP el va vetar per continuar a la presidència de la Generalitat després de les eleccions plebiscitàries.

