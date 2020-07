Preocupació a l'aeroport de Barajas per múltiples casos importats d'Amèrica

La situació a Madrid es complica dia rere dia. Aquest divendres, el govern de la comunitat ha confirmat que aplicarà noves mesures restrictives per intentar frenar els contagis, entre les quals estudia limitar les reunions i els aforaments en terrasses. A banda dels focus de les aglomeracions i la mobilitat, principals potenciadors de la disseminació del virus, les autoritats madrilenyes expressen preocupació per la situació a l'aeroport de Barajas.Tal com ha explicat aquest divendres al matí viceconseller de Salut Pública i Pla Covid-19, Antonio Zapatero, és especialment alarmant perquè per les instal·lacions han passat més de 150.000 persones des de principi de mes i, per ara, ja s'han detectat una vuitantena de casos importants, la majoria d'ells provinents del continent americà.Zapatero reclama que s'intensifica el control en turistes. Una opció és, per exemple, obligar a presentar una PCR negativa a l'hora d'embarcar, quelcom que des de la conselleria de Salut de la comunitat veuen com a "bo" i útil per a impedir la transmissió de la malaltia.Zapatero també ha assegurat que el Ministeri de Sanitat comparteix aquesta "preocupació" que té Madrid.

