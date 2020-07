La mobilització física de la Diada serà davant d'un centenar d'edificis de l'Estat

"El deure de construir un futur millor. El dret a ser independents". Aquest és el lema que les entitats -Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural i l'Associació de Municipis per la Independència (AMI)- per la Diada del 2020, marcada per la crisi del coronavirus. La situació ha obligat a desdoblar-la: a la mobilització física s'hi sumarà una de virtual. La física es desplegarà de forma descentralitzada davant d'un centenar d'edificis de l'administració estatal en una seixantena de municipis catalans -la llista encara no està tancada- corresponents al servei públic d'ocupació estatal (el SEPE, per les sigles en castellà), les oficines de l'Agència Tributària i les oficines de la Seguretat Social. La previsió, alerten les entitats, pot estar subjecte a canvis en funció de com evolucioni la pandèmia, que ara es troba en situació "crítica" Com serà la mobilització virtual? Les entitats han presentat la plataforma Xarxa Independència , que és des d'on es permetrà la participació telemàtica a la Diada. "Es tracta d'una iniciativa solidària, ja que els diners que se n'obtinguin aniran destinats per fer front a l'emergència social i econòmica del país", han remarcat els responsables de la iniciativa. En essència, les persones hauran de crear vincles virtuals entre elles amb un codi QR, i no es guardaran les dades. Cada codi QR disposa de cinc vincles amb persones, un amb una assemblea de base i un amb un bloc social.Aquest últim vincle és rellevant: quan una persona esculli un bloc social amb el qual crear un vincle, estarà realitzant una aportació econòmica que sortirà del cost del seu QR. Què vol dir? Que cada codi significarà una donació per un dels cinc blocs socials. Els codis es podran obtenir de tres maneres diferents: a través de les assemblees territorials, als supermercats Bonpreu i Esclat i a la botiga en línia de l'ANC. "Tots els vincles s'il·lustraran sobre un mateix mapa virtual que dibuixarà una gran xarxa de col·laboració ciutadana", assenyala la documentació facilitada als periodistes.Elisenda Paluzie, presidenta de l'ANC, Marcel Mauri, vicepresident d'Òmnium Cultural, i Josep Maria Cervera, president de l'AMI, han estat insistents a l'hora de trobar "imprescindible" tenir en compte els condicionants sanitaris però també el fet de continuar mobilitzant-se per defensar la independència i els drets socials. "La repressió política no s'atura", ha apuntat Mauri, que ha apostat per defensar el "deure d'aixecar el país" i també d'exercir la independència. "Quan intentem posar-ho a la pràctica, ja sabem què passa", ha apuntat, en referència a la judicialització.

