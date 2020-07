Un mort i un ferit greu en un xoc frontal entre un cotxe i una furgoneta a Anglès

El conductor d'un turisme ha mort aquest divendres al matí en un xoc frontal a la C-63 a Anglès (Selva), en sentit Brunyola. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís cap a tres quarts de deu del matí. Per causes que encara s'estan investigant, un turisme i una furgoneta han col·lidit frontalment.El conductor de la furgoneta ha resultat ferit greu i ha estat traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Amb aquesta víctima, ja són 59 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya. Es tracta de la segona víctima mortal en les darreres 24 hores a Catalunya: l'altra, ha mort de matinada després d'un aparatós accident a Bescanó, al Gironès Arran de l'accident, s'han activat cinc dotacions dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat, que s'han fet càrrec de les tasques d'excarceració, i una ambulància i un helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). La carretera ha quedat tallada en les dues direccions.

