Un mateix donant permet fer cinc trasplantaments a quatre pacients en ple brot al Segrià

La segona setmana de juliol, en ple repunt de la Covid-19 a la comarca del Segrià, a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l’Hospital Arnau de Vilanova, l’equip de coordinació de trasplantaments del centre feia possible una donació multiorgànica que ha permès realitzar cinc trasplantaments a quatre persones que els esperaven, un d’ells multivisceral (trasplantament de més d’un tipus diferent d’òrgans).“Davant la mort d’un ésser estimat, una família va manifestar la seva voluntat de donació. La situació a l’UCI no està sent fàcil però tot i que sabem la complexitat que envolta una donació i la quantitat de personal que requereix, calia fer l’esforç per tal que aquest acte de màxima generositat es pogués dur a terme i que els malalts que esperen un òrgan no perdessin aquesta segona oportunitat de vida", explica la Dra. Mariona Badia, coordinadora de trasplantaments de l’Hospital Arnau de Vilanova.L’OCATT, l’Organització Catalana de Trasplantaments, va coordinar el dispositiu que mobilitzava tres equips extractors des de Barcelona i un quart equip des d’un altre centre de l’Estat, aquest darrer amb el suport de l’ONT, per un pacient que es trobava en situació d’urgència 0. El transport aeri d’aquest últim equip es va dur a terme amb la col·laboració de l’Aeroport d’Alguaire, que va allargar el seu horari d’obertura fins a la matinada per poder acollir el vol.“Tot i el moment tan complex que estem vivint a la Regió Sanitària Lleida aquestes darreres setmanes, els nostres professionals han demostrat, una vegada més, la feina encomiable que fan dia a dia, sempre disposats a lluitar per la vida. Estem molt orgullosos de totes i tots ells i del fet que, en una situació tan difícil, el sistema de salut hagi respost amb celeritat davant l’oportunitat d’una donació tan valuosa”, destaca la gerent de les regions sanitàries Lleida i Alt Pirineu i Aran, Divina Farreny.Un dispositiu que, en global, va mobilitzar més de 100 professionals sanitaris i no sanitaris de diferents hospitals o entitats. “En uns moments de tensió, cansament i estrès acumulat a causa de la pandèmia de la Covid-19, és d’agrair el sobreesforç que fan els professionals sanitaris per tirar endavant una donació amb tot el que això suposa”, ha comentat Jaume Tort, director de l’OCATT, l’Organització Catalana de Trasplantaments.L’OCATT i el Sistema de Salut de Catalunya volen destacar la generositat i la solidaritat dels donants i de les seves famílies, que gràcies al seu gest altruista han fet un regal de vida i d’esperança a moltes persones que ho esperaven. Igualment, reconeixen la feina i el compromís de tots els professionals sanitaris i no sanitaris vinculats al procés de donació i trasplantament que han contribuït a l’assoliment d’uns resultats excel·lents a Catalunya. I recorden que fer-se donant és tan senzill com decidir la teva voluntat de ser donant i compartir-la amb els teus familiars i amics.

