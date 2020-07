Mor el jove que va quedar ferit crític en un aparatós accident a Bescanó

El jove que va resultar ferit crític aquest dijous en un accident entre dos vehicles a l'N-141e a Bescanó, al Gironès, ha mort a l'hospital aquesta passada nit, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). L'accident va tenir lloc a les 18.30 hores al punt quilomètric 104 de la citada via, quan, per causes que s'estan investigant, hi va haver una col·lisió per envestida entre els dos cotxes.A conseqüència de l'impacte, un dels conductors va resultar ferit crític i va ser traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on ha mort aquesta nit. El conductor de l'altre turisme va resultar ferit lleu.Arran de l'accident, els Mossos van activar cinc patrulles, els Bombers de la Generalitat quatre, dues ambulàncies i l'helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).La carretera es va tallar en els dos sentits de la marxa i es va desviar la circulació per al C-63. La via afectada es va reobrir a les 21.51 hores.Amb aquesta víctima, són 58 les persones que han mort en accident de trànsit en carreteres interurbanes de Catalunya, segons dades provisionals.

