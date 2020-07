Recuperen 15 àmfores romanes que decoraven una tenda de peix congelat a Santa Pola

La Guàrdia Civil, amb la col·laboració de la Conselleria de Cultural del País Valencià, ha recuperat 13 àmfores romanes, possiblement del segle I, així com una ancora metàl·lica del segle XVIII, que es trobava en una botiga de productes de peix congelat a Santa Pola (el Baix Vinalopó), segons ha informat la Generalitat valenciana en un comunicat.La investigació va començar quan els agents de Seprona de la Guàrdia Civil, en una inspecció rutinària en un establiment amb magatzem i comercialització de peixos congelats a Santa Pola. Els agents van observar diverses àmfores de ceràmica, en diferents punts de les instal·lacions, una àncora metàl·lica i una placa de calç amb una inscripció, peces que, a primera vista, podien tenir una antiguitat considerable.Per això, van investigar el propietari de l'establiment i el seu fill com a presumptes autors d'un delicte contra el patrimoni històric i un altre contra el patrimoni i l'orde socioeconòmic. Va ser el fill qui va trobar els objectes al mar mentre pescava i els va portar a la botiga del seu pare, on els tenia exposats com elements decoratius.Els agents van procedir a la intervenció cautelar de tots els objectes i es van posar en contacte amb la Conselleria de Cultura per mostrar-els un primer visionat de les imatges de les peces que podrien tenir un gran valor patrimonial, en especial, una de les àmfores, degut a la seva exclusivitat.Després d'una primera valoració, els objectes van ser traslladats al Museu del Mar de Santa Pola per al seu dipòsit i autentificació. Allà es va procedir a fer un reconeixement més exhaustius de les peces intervingudes.Els experts consultats van determinar que es tractaven d'un total de 13 àmfores romàniques de ceràmica, possiblement del segle I, les quals es trobaven en diferents estats de conservació, a més d'una àncora metàl·lica, previsiblement del segle XVIII i una placa de calç amb la inscripció "ESTE".Les àmfores són part del patrimoni històric de l'arqueologia subaquàtica del litoral mediterrani i, per tant, estan protegides. La majoria haurien estat usades per portar oli procedent de la zona bètica de la península i embarcades per al seu trasllat a Roma. Altres també haurien estat utilitzades per al transport de vi i salses de peix.Per tot plegat, la Guàrdia Civil va procedir a instruir diligències a aquest veí de Santa Pola i el seu fill com a presumptes autors d'un delicte contra el patrimoni històric i un altre de receptació.

