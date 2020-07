Reapareixen pneumonies greus, també en pacients joves

El coordinador de l'unitat de Covid-19 a l'Hospital del Mar, Robert Güerri, ha alertat que el sistema sanitari es tornarà a tensionar "si no es frena" la tendència actual a l'alça de contagis. En declaracions a Catalunya Ràdio , ha constatat que els ingressos pugen "de manera progressiva i significativa" i que han reparegut les pneumònies greus, també en gent jove.Ha explicat que en aquesta "segona onada" inicialment el perfil dels ingressats era el de gent més jove que en la primera onada i més lleus. "Però això comença a no ser veritat", ha apuntat.Güerri ha fet una crida a la "conscienciació individual" i a evitar les conductes de risc, així com a que hi hagi "els màxims mitjans possibles" per poder rastrejar els contagis.

