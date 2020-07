Algun ruixat i menys calor

A mitjà termini, jornades assolellades i nou ascens de la temperatura a partir de diumenge 👇 pic.twitter.com/O5d4DiGTT1 — Meteocat (@meteocat) July 23, 2020

Canvi de temps, almenys fins dissabte. La inestabilitat d’ahir continuarà tot aquest divendres, que serà un dia marcat pels núvols i amb ruixats ja de matí en alguns punts del nord del país i de Ponent.Després d’una pausa durant el migdia, les pluges tornaran amb força a la tarda i podran caure en forma de tempesta, sobretot a les comarques gironines i del nord de la demarcació de Barcelona, com el Berguedà o Osona. Algunes de les precipitacions poden anar acompanyades de calamarsa. De fet, hi ha una alerta per risc de pluja intensa emesa pel Meteocat Les pluges portaran una caiguda generalitzada de les temperatures, entre quatre i sis graus en alguns punts. Continuarà, però, la xafogor a la major part del país.De cara al cap de setmana, torna la normalitat, tot i que amb temperatures no tan altes com els últims dies. El dissabte serà un dia assolellat, amb algun ruixat aïllat al Pirineu oriental. El diumenge, continuarà la mateixa situació però de cara a la tarda el mercuri tornarà a enfilar-se.L’ascens de les temperatures es mantindrà durant uns dies a partir de diumenge.

