​Busquen un home que es va desorientar ahir a Sant Salvador de Guardiola

Des d'ahir, busquem un home que es va desorientar per la zona de l'ermita de Salelles, a Sant Salvador de Guardiola.

Efectius #bomberscat amb #GRAE i helicòpter, a més de @mossos#PoliciaLocal vam fer recerca per pistes i camins i masies properes sense resultat

📷 Punt de trànsit pic.twitter.com/NykprcByiW — Bombers (@bomberscat) July 24, 2020

Els Bombers de la Generalitat, els Mossos d'Esquadra i la Policia local busquen des de dijous Joan Manel Zornoza Orozco, un manresà de 68 anys que es va desorientar aquest dijous per la zona de l'ermita de Salelles, a Sant Salvador de Guardiola i es troba en paratge desconegut. L'home va arribar fins a Salelles amb el cotxe, que ha estat trobat aparcat, i des de mitja tarda no se'l va poder localitzar. Voluntaris del poble donen suport en la cerca dels cossos d'emergències.Efectius dels tres cossos, amb els GRAE i helicòpter, van fer cerca per pistes, camins i masies properes però no van obtenir resultats, segons han informat els Bombers. La recerca no s'ha aturat en tota la nit i continua aquest divendres amb gossos rastrejadors dels Bombers.La família ha facilitat la seva fotografia al diari, per si algú el reconegués i pogués facilitar informació als cossos d'emergències.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor