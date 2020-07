L'ocupació als hotels del Camp de Tarragona i l'Ebre cau un 80% respecte temporades anteriors

Els hotels del Camp de Tarragona i l'Ebre estan patint una baixada d'entre el 70 i el 90% de l’ocupació en comparació a qualsevol estiu passat. Els brots de Covid-19 al Segrià i Barcelona i l’ús obligatori de la mascareta han refredat els mercats de la demarcació de Tarragona, desencadenant una onada de cancel·lacions, sobretot del mercat britànic, molt reticent a viatjar en aquestes condicions.Amb un turisme estranger pràcticament inexistent, el sector turístic acumula més cancel·lacions que reserves i ja dona la temporada per perduda. A la Costa Daurada només ha obert un 40% dels hotels, amb una ocupació mitjana del 25%, entre setmana. La Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de Tarragona diu que s’esperava una temporada dolenta, però que ha estat pitjor del que es preveia.Des de la FEHT es parla d’un any “dolentíssim”. Admet que les últimes notícies sobre rebrots puntuals a Catalunya -ja que el turisme internacional no discerneix per regions concretes- ha esvaït la més mínima esperança de poder esgarrapar un tram de temporada turística “amb certa normalitat".El seu portaveu i responsable de relacions institucionals, Xavier Guardià, contrasta que en un estiu “normal” l’ocupació és creixent del juny a l’agost, mentre que enguany és a la inversa. No para de decréixer. “Sant Joan va ser la millor setmana i des d’aleshores, a part d’un petit repunt al juliol, hem anat caient i cada setmana és pitjor”, lamenta Guardià. L’obertura de PortAventura, pol potent d’atracció de turistes, ha donat una mica d’oxigen al sector, si bé tampoc ha pogut esdevenir el gran revulsiu. Ha reobert en un 30% de la seva capacitat. Guardià destaca que tot el sector es troba dins del mateix sac i que la dinàmica és negativa per a tots.“No hi ha cap branca que despunti i estigui millor que una altra: allotjaments, restauració, activitats... tot està molt complicat”. Malgrat aquest escenari cada cop més negre, part de l’empresariat turístic no tira la tovallola. Hi ha allotjaments que estan oberts, sobretot apartaments turístics i càmpings, que permeten una obertura parcial de les seves instal·lacions.Els hotels, per contra, no poden obrir per sectors i mantenir tota la instal·lació oberta resulta molt costós. Segons el gremi d’hotelers, actualment a la demarcació estan oberts un 40% dels hotels, amb una ocupació mitjana modesta, d’un 25% entre setmana, un percentatge que s’enfila fins al 50% en cap de setmana.La motivació dels hotels que han obert és conservar la clientela -la Costa Daurada es caracteritza per un visitant molt fidel. “S’ha de valorar el sacrifici que està fent l’empresari, d’obrir malgrat que no surtin els números”, destaca el portaveu de la FEHT. Amb tot, la majoria dels hotels del Camp i l’Ebre han optat per no obrir durant tota la temporada.“Això vol dir que no emeten cap factura des de l’octubre passat, quan van tancar portes i, per tant, en qüestió de tres mesos, ja farà un any que estan tancats, sense beneficis”, destaca Guardià. Per tot plegat, la FEHT dona l’any per perdut i ja mira cap al 2021, esperant que pugui arribar un escenari de normalitat.“L’any 2020 està acabat, els que tinguin pulmó, com les grans cadenes hoteleres, són els que ho resistiran, altres més petits potser no ho podran aguantar”, adverteix. La FEHT insisteix que les administracions “s’han de posar les piles” -amb congelació o rebaixa d’impostos-, tenint present que el turisme representa el 25% del PIB de Tarragona.

