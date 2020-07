L'OMS adverteix sobre les decisions de «vida o mort» que prenem cada dia amb el coronavirus

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha demanat aquest dijous a la població que es conscienciïn que actualment decidir què es farà, on s'anirà i amb qui s'estarà és una decisió de "vida o mort". I és que, tal com ha avisat, més de 15 milions de persones a tot el món s'han infectat pel nou coronavirus, malaltia que a més ha provocat la mort de gairebé 620.000 persones."La pandèmia ha alterat la vida de milers de milions de persones a tot el món. Molts s'han estat a casa durant mesos i és completament comprensible que les persones vulguin seguir amb les seves vides, però no tornarem a la vella normalitat", ha avisat Tedros.Així, el director general de l'OMS ha advertit a la població, especialment als més joves, que les decisions de cadascun poden ser la diferència "entre la vida i la mort" per a una persona estimada o per a un "complet desconegut"."En les últimes setmanes hem vist brots associats amb clubs nocturns i altres reunions socials, fins i tot en llocs on s'havia suprimit la transmissió. Hem de recordar que la majoria de les persones encara són susceptibles a aquest virus. Mentre la Covid-19 estigui circulant, tots estan en risc. El fet que els casos puguin estar en un nivell baix on un viu, això no fa que sigui segur abaixar la guàrdia", ha remarcat.Així, Tedros ha recordat que totes les persones tenen un paper a exercir en la protecció de si mateixes i dels altres, al mateix temps que ha demanat als joves que realitzin un moviment global per la salut, per un món en el qual la salut sigui un dret humà i "no un privilegi".

