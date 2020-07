El sector del joc de Barcelona fa el buit a la normativa contra el coronavirus

El sector del joc continua obert a Barcelona ciutat, una de les zones més afectades pels brots de coronavirus detectats els darrers dies, tot i la normativa del Govern de tancar aquests establiments, així com els locals d'oci nocturn. Molts d'aquests recintes han fet cas omís a la regulació de la Generalitat i segueixen amb les portes obertes.Segons el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) del passat dissabte 18 de juliol, on s'hi especificava la resolució de les mesures especials per contenir els nous brots de la Covid-19 a Barcelona i dotze municipis de la seva àrea metropolitana, els establiments de joc recreatiu no poden obrir."Se suspèn l'obertura al públic d'equipaments culturals com arxius, de locals i establiments on es desenvolupen espectacles públics, com teatres, cinemes, i actes esportius, activitats lúdiques, recreatives...", avançava el DOGC. Fonts del sector van afirmar a Europa Press que les darreres decisions del Govern eren "ambigües" i demanaven claredat.En un text conjunt de preguntes i respostes creat per les conselleries de Salut i Interior, el Govern feia explícit que "en el tancament de les activitats també s'hi inclouen les de joc, com ara bingos, casinos i salons de joc". El sector del joc, però no ho va considerar una bona manera de fer-los saber que no podien obrir.El president de l'Associació d'Empreses Operadores de Màquines Recreatives de Catalunya i directiu de la patronal del Joc Privat de Catalunya, Albert Solà, va denunciar a Europa Press que "les coses s'han de publicar al Diari Oficial de la Generalitat i no en un text de preguntes i respostes".Així doncs, molts establiments recreatius de Barcelona segueixen oberts. És el cas del Casino de Barcelona, d'on aquest dijous a la tarda els clients entraven i sortien, equipats amb mascareta, però sense respectar les distàncies de seguretat. O de la sala recreativa Apolo, que també segueix oberta.D'altra banda, hi ha una minoria que ha decidit respectar la normativa i tancar els seus establiments. El Rank Group, propietari del Bingo Don Pelayo a Barcelona o el Continental a l'Hospitalet de Llobregat, ha explicat aque ells estan gestionant els seus recintes d'acord amb la legalitat i que, per tant, avui estan tancats.Per què no s'està controlant aquesta activitat? Fonts d'Interior consultades perconfirmen que aquests recintes no tenen autorització per obrir i són clares quan avisen que els establiments que decideixen fer-ho "s'arrisquen a què se'ls aixequi acta i es tramiti una sanció".

