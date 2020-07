Els veïns de Barcelona nascuts fora de la ciutat són majoria per primera vegada

Per primera vegada els veïns de Barcelona que han nascut fora de la capital són majoria. Segons dades de l'Ajuntament, el 50,7% dels residents han nascut fora de la ciutat. Les dades provenen de l’informe que prepara anualment el Departament d’Estadística i Difusió de Dades adscrit a l’Oficina Municipal de Dades de l’Ajuntament de Barcelona i que explica les xifres de la població resident a la ciutat de Barcelona a 1 de gener de 2020.Del total de veïns nascuts fora de la capital, un 27,8% són nascuts a l’estranger, un 15,7% a la resta de l'estat espanyol i un 7,2% a la resta de Catalunya. De les 463.857 persones residents a Barcelona nascudes a l’estranger, un 27,6% té nacionalitat espanyola. Els principals països d’origen d’aquesta població són Argentina, Perú i Colòmbia.La població de nacionalitat estrangera continua en ascens i ja representa un 21,6% del total. Les 360.970 persones suposen un màxim tant en termes absoluts com en relatius de la història recent de la ciutat. Així, a la ciutat hi ha representants de 179 nacionalitats diferents. Gairebé la meitat fa entre un i cinc anys que hi viuen, mentre que un 24,6% ha arribat en l’últim any.A diferència del que passava l’any 2019, són els estrangers de països extracomunitaris el col·lectiu que més creix (9,6%), mentre que els comunitaris han passat del 12,3% de l’any anterior al 5,2% d’enguany. Itàlia el Pakistan i la Xina lideren la llista de països d'origen, seguits de França, el Marroc, Colòmbia, Hondures, Veneçuela i Perú.Segons l'informe, enguany Barcelona registra un rècord de població des del 1990 i actualment viuen a la capital 1.666.530 persones. Aquest és el segon increment interanual més important dels darrers 12 anys, després del de l’any passat.La població creix a tots els districtes però amb diferent intensitat. On menys creix és a Les Corts amb un increment del 0,1% i a on més a Ciutat Vella amb un 2,4%.Hi ha un predomini de les dones força generalitzat, representant un 52,5% del total de la població. En edats infantils i molts joves, les persones de sexe masculí superen a les de sexe femení però a partir dels 24 anys la superioritat numèrica femenina és constant. Per districtes, les dones són majoria a tot arreu a excepció de Ciutat Vella, on representen el 46,3% de la població.Una altra de les dades destacades de l'informe d'enguany és que s'assoleix un rècord de persones centenàries. A 1 de gener de 2020 es comptabilitzaven un total de 863 persones amb un segle de vida. Això suposa un increment d’un 10,8% respecte de l’any anterior. D’aquestes, el 85,3% són dones. A més, l’esperança de vida de la població està en zona de màxims històrics: 86,7 anys les dones i 80,7 els homes. L’edat mitjana de la població continua estable al llindar dels 44 anys.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor