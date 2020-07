Artadi rebutja convocar eleccions de forma immediata: «Toca un Govern valent que afronti la crisi»

La data de les eleccions genera debat intern dins l'independentisme arran de la situació de crisi sanitària que viu el país. Qui s'ha pronunciat a títol individual aquest dijous ha estat Elsa Artadi, diputada de Junts per Catalunya (JxCat), cap de files de la formació a l'Ajuntament de Barcelona i veu propera a Carles Puigdemont, que ha rebutjat la convocatòria immediata de nous comicis. "Ara el que toca és un Govern valent, que afronti la triple crisi que tenim. Ara mateix no podem fer mítings, ni sortir a cap escenari a ballar, perquè estem retrocedint a fases anteriors de la pitjor crisi sanitària que hem viscut", ha reflexionat Artadi en una roda de premsa telemàtica del congrés fundacional de JxCat, que neix aquest dissabte com a partit polític impulsat per Puigdemont.La diputada, en aquest sentit, s'ha posicionat en contra d'una "aturada administrativa" provocada per la convocatòria d'eleccions en les properes setmanes. El president Quim Torra va assenyalar dimarts que mantenia el pla traçat per als nous comicis -els quals prefereix celebrar a principis d'octubre, la qual cosa obligaria a convocar-los com a molt tard a mitjans d'agost-, però existeix debat a JxCat sobre quan fer-los. Artadi ha assenyalat, en tot cas, que "ningú entendria" que l'executiu "deixés de governar" i que el Parlament entrés en una aturada amb la crisi sanitària encara vigent.De fet, Josep Maria Argimon, nou secretari de Salut Pública, ha determinat aquest mateix dijous que la situació és "crítica" , tot i que ha descartat - com també va fer Torra ahir al Parlament - un confinament total. L'exconsellera de la Presidència ha apuntat, en tot cas, que la competència la té el màxim dirigent del país, i que les dates del congrés fundacional de JxCat -acaba el 3 d'octubre, un dia abans d'una de les dates que Torra té al cap per fer-hi les eleccions- no té res a veure amb el futur de la legislatura."Ningú preveia el rebrot tan d'hora, i vivim amb incertesa cada dia. És impossible saber quin dia hi haurà eleccions, però podem fer una reflexió lògica: ara el que toca és treballar per la ciutadania. Quan es puguin fer les eleccions, ja es faran", ha apuntat Artadi, que ha deixat per més endavant la tria del candidat de JxCat a la presidència de la Generalitat, concretament fins que no es conegui la data de la votació. "La pandèmia ens ha posat en pausa i ha aturat un munt de coses", ha insistit la diputada.

